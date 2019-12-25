Суд оправдал экс-главу планетария Новосибирска

О задержании Масликова стало известно 10 февраля 2018 года. Позже СК подтвердил его арест и возбуждение уголовного дела о получении взяток в крупном размере. В январе текущего года следственное управление СК РФ по Новосибирской области сообщило о завершении расследования по делу. В ходе судебного расследования обвинение было переквалифицировано со взяточничества на злоупотребление полномочиями.

В управлении уточняли, что Масликову предъявлено обвинение в десяти эпизодах получения взяток и отмывании денег с использованием служебного положения. По данным СК, с 2014 по 2017 год Масликов без разрешения мэрии Новосибирска сдавал в аренду состоящее на балансе планетария и принадлежащее мэрии световое и звуковое оборудование, видеоаппаратуру и получил в результате около 700 тысяч рублей. Обвинение считало, что деньги, приходившие на счет созданной Масликовым автономной некоммерческой организации, он тратил на личные нужды. Астроном же заявлял, что все тратилось на нужды учреждения.