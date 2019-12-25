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Суд оправдал экс-главу планетария Новосибирска
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РИА Новости

Суд оправдал экс-главу планетария Новосибирска

10:49 25.12.2019
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© РИА Новости / Павел КомаровДиректор новосибирского планетария Сергей Масликов
Директор новосибирского планетария Сергей Масликов
© РИА Новости / Павел Комаров
Директор новосибирского планетария Сергей Масликов. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска в среду полностью оправдал бывшего директора Большого новосибирского планетария Сергея Масликова, который обвинялся во взяточничестве и отмывании денег, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Масликов полностью оправдан с признанием за ним права на реабилитацию", - сообщил собеседник агентства.
Виталий Иваненко
17 декабря, 14:38
Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
О задержании Масликова стало известно 10 февраля 2018 года. Позже СК подтвердил его арест и возбуждение уголовного дела о получении взяток в крупном размере. В январе текущего года следственное управление СК РФ по Новосибирской области сообщило о завершении расследования по делу. В ходе судебного расследования обвинение было переквалифицировано со взяточничества на злоупотребление полномочиями.
В управлении уточняли, что Масликову предъявлено обвинение в десяти эпизодах получения взяток и отмывании денег с использованием служебного положения. По данным СК, с 2014 по 2017 год Масликов без разрешения мэрии Новосибирска сдавал в аренду состоящее на балансе планетария и принадлежащее мэрии световое и звуковое оборудование, видеоаппаратуру и получил в результате около 700 тысяч рублей. Обвинение считало, что деньги, приходившие на счет созданной Масликовым автономной некоммерческой организации, он тратил на личные нужды. Астроном же заявлял, что все тратилось на нужды учреждения.
Сергей Масликов – известный ученый, популяризатор астрономии, автор многих научных книг, один из инициаторов организации в Новосибирске астрономического форума "СибАстро".
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8 декабря, 15:08
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Следственный комитет РФНовосибирскРоссияПроисшествия
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