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Пресс-конференция об участии команды "КАМАЗ-мастер" в ралли Дакар-2020
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РИА Новости

Пресс-конференция об участии команды "КАМАЗ-мастер" в ралли Дакар-2020

09:43 25.12.2019 (обновлено: 09:46 25.12.2019)
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26 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная участию команды "КАМАЗ-мастер" в ралли "Дакар-2020".
Участники:
- руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир ЧАГИН;
- пилоты команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард НИКОЛАЕВ, Антон ШИБАЛОВ, Дмитрий СОТНИКОВ, Андрей КАРГИНОВ.

42-й по счету "Дакар" стартует 5 января с побережья Красного моря из Джидды. 11 января участники проведут день отдыха в столице королевства Эр-Рияде; финиш гонки запланирован на 17 января в местечке Киддия. Общая длина трассы составит 7800 километров, из них 5000 километров скоростных спецучастков. Длина пяти спецучастков превысит 450 километров.
Команда "КАМАЗ-мастер" выставит на гонку 4 экипажа. В январе камазовцы будут отстаивать титул чемпионов "Дакара" в непростой борьбе с основными участниками грузового зачета: Iveco, Tatra, Renault, МАЗ, Man. О том, как шла подготовка команды к главному старту сезона, о технических новинках и соперниках пойдет речь на мероприятии.

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