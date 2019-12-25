Пресс-конференция об участии команды "КАМАЗ-мастер" в ралли Дакар-2020

Участники:
- руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир ЧАГИН;
- пилоты команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард НИКОЛАЕВ, Антон ШИБАЛОВ, Дмитрий СОТНИКОВ, Андрей КАРГИНОВ.
42-й по счету "Дакар" стартует 5 января с побережья Красного моря из Джидды. 11 января участники проведут день отдыха в столице королевства Эр-Рияде; финиш гонки запланирован на 17 января в местечке Киддия. Общая длина трассы составит 7800 километров, из них 5000 километров скоростных спецучастков. Длина пяти спецучастков превысит 450 километров.
Команда "КАМАЗ-мастер" выставит на гонку 4 экипажа. В январе камазовцы будут отстаивать титул чемпионов "Дакара" в непростой борьбе с основными участниками грузового зачета: Iveco, Tatra, Renault, МАЗ, Man. О том, как шла подготовка команды к главному старту сезона, о технических новинках и соперниках пойдет речь на мероприятии.
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- руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир ЧАГИН;
- пилоты команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард НИКОЛАЕВ, Антон ШИБАЛОВ, Дмитрий СОТНИКОВ, Андрей КАРГИНОВ.
42-й по счету "Дакар" стартует 5 января с побережья Красного моря из Джидды. 11 января участники проведут день отдыха в столице королевства Эр-Рияде; финиш гонки запланирован на 17 января в местечке Киддия. Общая длина трассы составит 7800 километров, из них 5000 километров скоростных спецучастков. Длина пяти спецучастков превысит 450 километров.
Команда "КАМАЗ-мастер" выставит на гонку 4 экипажа. В январе камазовцы будут отстаивать титул чемпионов "Дакара" в непростой борьбе с основными участниками грузового зачета: Iveco, Tatra, Renault, МАЗ, Man. О том, как шла подготовка команды к главному старту сезона, о технических новинках и соперниках пойдет речь на мероприятии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/