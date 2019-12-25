На Камчатке отменили занятия в школах из-за приближающегося циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском из-за приближающегося к берегам полуострова мощного циклона заранее отменили занятия в школах и учреждениях дополнительного образования в четверг, сообщает пресс-служба мэрии.
"В связи с крайне неблагоприятным прогнозом погоды 26 декабря отменены занятия во всех классах первой и второй смен школ Петропавловска-Камчатского, а также в учреждениях дополнительного образования. Кроме того, на другой день будут перенесены праздничные мероприятия и новогодние утренники", - говорится в сообщении.
Ранее краевой главк МЧС информировал, что в четверг южные районы Камчатки окажутся под влиянием атмосферного вихря, который принесёт на полуостров осадки и сильный ветер. Отмечалось, что непогода на Камчатке сохранится до конца выходных, однако постепенно интенсивность осадков и скорость ветра будут снижаться. Спасатели предупредили жителей региона о возможном осложнении обстановки на дорогах и нарушении в системе электроснабжения.