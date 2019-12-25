На Камчатке отменили занятия в школах из-за приближающегося циклона

"В связи с крайне неблагоприятным прогнозом погоды 26 декабря отменены занятия во всех классах первой и второй смен школ Петропавловска-Камчатского, а также в учреждениях дополнительного образования. Кроме того, на другой день будут перенесены праздничные мероприятия и новогодние утренники", - говорится в сообщении.