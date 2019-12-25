В московских парках 1 января прогремят более 50 тысяч залпов салюта

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч залпов салюта прогремят в 20 столичных парках 1 января, горожане увидят в небе хризантемы, пионы, пальмы и цветы сакуры, сообщается Более 50 тысяч залпов салюта прогремят в 20 столичных парках 1 января, горожане увидят в небе хризантемы, пионы, пальмы и цветы сакуры, сообщается на сайте мэра Москвы

Ранее сообщалось, что власти Москвы определили 92 площадки для запуска новогодних салютов

"Шоу начнется в 01.00 — именно к этому времени Новый год наступит на территории всей страны. В течение пяти минут ночное небо будут озарять красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни", - сообщили в пресс-службе Мосгорпарка

Сообщается, что самое красочное пиротехническое шоу организуют в Таганском парке, там можно будет полюбоваться более 7,5 тысячи ярких залпов. Горожане увидят золотые пионы, хризантемы, искрящиеся сферы, веера, кометы и цветочные букеты.

Уникальное световое шоу также пройдет в Измайловском парке. Там прогремят почти семь тысяч залпов, небо озарят вспышки в виде пионов, пальмовых ветвей.