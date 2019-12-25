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2019-12-25T09:01+0300
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В московских парках 1 января прогремят более 50 тысяч залпов салюта
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РИА Новости

В московских парках 1 января прогремят более 50 тысяч залпов салюта

09:01 25.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют
Салют
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Салют. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч залпов салюта прогремят в 20 столичных парках 1 января, горожане увидят в небе хризантемы, пионы, пальмы и цветы сакуры, сообщается на сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что власти Москвы определили 92 площадки для запуска новогодних салютов
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"Шоу начнется в 01.00 — именно к этому времени Новый год наступит на территории всей страны. В течение пяти минут ночное небо будут озарять красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни", - сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
Сообщается, что самое красочное пиротехническое шоу организуют в Таганском парке, там можно будет полюбоваться более 7,5 тысячи ярких залпов. Горожане увидят золотые пионы, хризантемы, искрящиеся сферы, веера, кометы и цветочные букеты.
Уникальное световое шоу также пройдет в Измайловском парке. Там прогремят почти семь тысяч залпов, небо озарят вспышки в виде пионов, пальмовых ветвей.
В саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", в зоне отдыха "Красногвардейские пруды", в Сиреневом саду и в усадьбе Воронцово посетители увидят золотые и серебряные волны, короны и цветы сакуры.
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