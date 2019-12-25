В Красноярске осудили активного члена "спящей ячейки" террористов

КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Суд приговорил к семи годам лишения свободы одного из активных членов террористической ячейки "Красноярский джамаат", связанной с международными террористическими организациями и вербовавшей студентов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По ее данным, в начале 2017 года в Красноярске была организована группа лиц, впоследствии называвших себя "Красноярский джамаат". Организованная структура фактически являлась "спящей ячейкой" международной террористической организации, созданной для пропаганды, оправдания, поддержки терроризма и финансирования террористической деятельности. В состав преступной группы входили организатор и несколько участников.

"Выявлены факты отправки денежных средств членами "Красноярского джамаата" пособникам МТО за пределы РФ. Кроме того, производилась вербовка студенческой молодежи красноярских вузов в целях их дальнейшей переправки в страны с повышенной террористической активностью. Осенью 2017 года сотрудниками УФСБ было пресечено несколько попыток выезда красноярцев, принимавших участие в сборах ячейки, на территории, подконтрольные МТО для участия в террористической деятельности", - говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года Дальневосточный окружной военный суд приговорил организаторов террористической ячейки к различным срокам лишения свободы - от 5,5 до 17 лет.