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В Красноярске осудили активного члена "спящей ячейки" террористов
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РИА Новости

В Красноярске осудили активного члена "спящей ячейки" террористов

07:01 25.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Наручники на судебном заседании. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Суд приговорил к семи годам лишения свободы одного из активных членов террористической ячейки "Красноярский джамаат", связанной с международными террористическими организациями и вербовавшей студентов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
По ее данным, в начале 2017 года в Красноярске была организована группа лиц, впоследствии называвших себя "Красноярский джамаат". Организованная структура фактически являлась "спящей ячейкой" международной террористической организации, созданной для пропаганды, оправдания, поддержки терроризма и финансирования террористической деятельности. В состав преступной группы входили организатор и несколько участников.
"Выявлены факты отправки денежных средств членами "Красноярского джамаата" пособникам МТО за пределы РФ. Кроме того, производилась вербовка студенческой молодежи красноярских вузов в целях их дальнейшей переправки в страны с повышенной террористической активностью. Осенью 2017 года сотрудниками УФСБ было пресечено несколько попыток выезда красноярцев, принимавших участие в сборах ячейки, на территории, подконтрольные МТО для участия в террористической деятельности", - говорится в сообщении.
В сентябре 2019 года Дальневосточный окружной военный суд приговорил организаторов террористической ячейки к различным срокам лишения свободы - от 5,5 до 17 лет.
"Решением того же суда по ч. 2 ст. 205.4 и ч. 1 ст. 205.1 осужден еще один участник группы, Сафаров Рамил Набиевич, 1992 года рождения. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщает УФСБ.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
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ФСБ РФКрасноярскПроисшествия
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