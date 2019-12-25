Моржей из "китовой тюрьмы" после продажи отправили в Крым

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье после их продажи отловщиками новому владельцу ООО "Акватория" отправили в Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье после их продажи отловщиками новому владельцу ООО "Акватория" отправили в Крым , говорится в официальном ответе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры организации "Эковахта Сахалина".

Копию письма РИА Новости предоставил руководитель "Эковахты" Дмитрий Лисицын.

Представитель Росприроднадзора ранее рассказал РИА Новости, что две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев. Росприроднадзор направил запрос в Росрыболовство о законности добычи моржей. Готовится запрос в адрес "Акватории" о месте и условиях содержания животных. Представитель центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске (ООО "Акватория") подтвердил РИА Новости, что компания закупила моржат и ожидает разрешения на вывоз от Росприроднадзора. Позже ведомство сообщило, что в выдаче разрешения отказано. В прокуратуре сообщили, что моржей сейчас в "китовой тюрьме" нет, их отправили самолетом в другой регион.

"По данным управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, моржи 26 ноября перевезены авиационным транспортом по месту расположения получателя ООО "Акватория" (Республика Крым, город Ялта)", - говорится в ответе прокуратуры экологам.

Также прокуратура подтверждает незаконность вылова моржей.

"Установлено, что добыча моржей осуществлена в нарушение требований закона... Ограничения рыболовства, изложенные в ст.22 ФЗ, исключают добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях для дальнейшей продажи, в том числе за границу", - говорится в ответе ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск к Амурскому территориальному управлению Росрыболовства о признании незаконной выдачи разрешений на добычу морских млекопитающих - косаток, белух и моржей - четырем организациям: "Афалина", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий" и "Белый кит". Суд отказал в удовлетворении иска.

Сейчас прокуратура в своем ответе отмечает, что амурским бассейновым природоохранным прокурором в Шестой арбитражный апелляционный суд направлена апелляционная жалоба на решение арбитражного суда Хабаровского края.