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Моржей из "китовой тюрьмы" после продажи отправили в Крым
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РИА Новости

Моржей из "китовой тюрьмы" после продажи отправили в Крым

06:55 25.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМорж
Морж
© РИА Новости / Илья Питалев
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Морж. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье после их продажи отловщиками новому владельцу ООО "Акватория" отправили в Крым, говорится в официальном ответе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры организации "Эковахта Сахалина".
Копию письма РИА Новости предоставил руководитель "Эковахты" Дмитрий Лисицын.
Представитель Росприроднадзора ранее рассказал РИА Новости, что две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев. Росприроднадзор направил запрос в Росрыболовство о законности добычи моржей. Готовится запрос в адрес "Акватории" о месте и условиях содержания животных. Представитель центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске (ООО "Акватория") подтвердил РИА Новости, что компания закупила моржат и ожидает разрешения на вывоз от Росприроднадзора. Позже ведомство сообщило, что в выдаче разрешения отказано. В прокуратуре сообщили, что моржей сейчас в "китовой тюрьме" нет, их отправили самолетом в другой регион.
"По данным управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, моржи 26 ноября перевезены авиационным транспортом по месту расположения получателя ООО "Акватория" (Республика Крым, город Ялта)", - говорится в ответе прокуратуры экологам.
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Также прокуратура подтверждает незаконность вылова моржей.
"Установлено, что добыча моржей осуществлена в нарушение требований закона... Ограничения рыболовства, изложенные в ст.22 ФЗ, исключают добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях для дальнейшей продажи, в том числе за границу", - говорится в ответе ведомства.
Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск к Амурскому территориальному управлению Росрыболовства о признании незаконной выдачи разрешений на добычу морских млекопитающих - косаток, белух и моржей - четырем организациям: "Афалина", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий" и "Белый кит". Суд отказал в удовлетворении иска.
Сейчас прокуратура в своем ответе отмечает, что амурским бассейновым природоохранным прокурором в Шестой арбитражный апелляционный суд направлена апелляционная жалоба на решение арбитражного суда Хабаровского края.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.
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КрымПриморский крайОбщество
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