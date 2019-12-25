МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские регионы смогут получить право выделять служебное жилье участковым, а также выделять средства на доплаты полицейским, идет работа по подготовке соответствующих законопроектов, сообщил РИА Новости один из авторов инициатив, зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"Мы подготовили законопроект, который наделяет субъекты и муниципалитеты полномочиями выделять служебное жилье для участковых и уполномоченных полиции", - сказал Хинштейн в интервью РИА Новости.

По словам Хинштейна, это "очень актуальная тема", поскольку после 2017 года регионы и муниципалитеты лишились таких полномочий. Депутат отметил, что сегодня участковым могут выделять жилье только из служебного фонда МВД, "но далеко не во всех регионах, а тем более муниципалитетах такие фонды созданы". Поэтому несмотря на запрет, начиная с 2018 года и по сегодняшний день муниципалитеты субъектов продолжают выделять служебное жилье участковым, а они, в свою очередь, заинтересованы в нахождении на своей территории.

Положительный отзыв на законопроект уже дал Минфин, МВД также поддерживает инициативу, отметил зампред думского комитета.

Хинштейн рассказал, что также ведется работа по подготовке законопроекта, который даст регионам возможность выделять средства на доплаты полицейским. Он разъяснил, что сегодня в законе о полиции заложен принцип одноканального финансирования - только из средств федерального бюджета. Но при этом во многих регионах по факту выплаты идут.