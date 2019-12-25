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Санта-Клаус развез уже более трех миллиардов подарков по всему миру
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РИА Новости

Санта-Клаус развез уже более трех миллиардов подарков по всему миру

00:42 25.12.2019 (обновлено: 00:44 25.12.2019)
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© Depositphotos / prometeusСанта-Клаус
Санта-Клаус
© Depositphotos / prometeus
Санта-Клаус . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Санта-Клаус развез уже более 3 миллиардов подарков по всему миру в рамках своего 64-го мирового турне, сообщает в онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Ранее сообщалось, что Санта уже пролетел над Москвой и Петербургом. В небе над Москвой Санта-Клаус был замечен 24 декабря в 21.08, а через три минуты он развозил подарки уже в Санкт-Петербурге.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.
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По небу, суше и воде: как Санта-Клаусы развозят подаркиСанта-Клаусы всего мира объединились. На мопеде и такси, на гидроцикле и вертолете они спешат раздать подарки и пожелать счастливого Рождества.
Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном полюсе 24 декабря около 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч леденцов. Перед транспортным средством стоит непростая задача – пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.
По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Отправлению предшествовала тщательная подготовка: Санта накормил оленей, дал последние распоряжения эльфам и лично проследил за упаковкой подарков.
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Кроме того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте noradsanta.org.
В 2017 году первой страной, куда заглянул Санта-Клаус на своем рождественском кругосветном маршруте, стала Россия. Тогда он пролетел над Чукотским автономным округом, а затем направился в Камчатский край.
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NORADСанта-КлаусСШАВ мире
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