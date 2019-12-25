Минздрав разработает план лечения больных спинальной мышечной атрофией

"Состоялась встреча министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой с представителями пациентских и благотворительных организаций, профессионального сообщества. После продуктивного диалога было принято решение о создании рабочей группы и разработке дорожной карты для решения вопроса обеспечения инновационными методами лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в России зарегистрирован и разрешен к применению дорогостоящий препарат "Нусинерсен" под торговым наименованием "Спинраза" для лечения спинальной мышечной атрофии, который не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В настоящее время проводится программа открытого доступа, по которой 42 ребенка в возрасте до двух лет получают препарат с целью продолжения изучения его эффективности и переносимости, уточнили в пресс-службе.