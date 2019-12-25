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Минздрав разработает план лечения больных спинальной мышечной атрофией
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РИА Новости

Минздрав разработает план лечения больных спинальной мышечной атрофией

00:26 25.12.2019 (обновлено: 00:27 25.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховБоль в спине
Боль в спине
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Боль в спине. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минздрав создаст рабочую группу и разработает дорожную карту для решения вопроса обеспечения современными методами лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга.
"Состоялась встреча министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой с представителями пациентских и благотворительных организаций, профессионального сообщества. После продуктивного диалога было принято решение о создании рабочей группы и разработке дорожной карты для решения вопроса обеспечения инновационными методами лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в России зарегистрирован и разрешен к применению дорогостоящий препарат "Нусинерсен" под торговым наименованием "Спинраза" для лечения спинальной мышечной атрофии, который не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В настоящее время проводится программа открытого доступа, по которой 42 ребенка в возрасте до двух лет получают препарат с целью продолжения изучения его эффективности и переносимости, уточнили в пресс-службе.
"Предварительно выявлено положительное действие, степень выраженности которого различна и зависит от состояния пациента: чем тяжелее исходная неврологическая симптоматика, тем менее выражен результат", - отметили в Минздраве.
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В России зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
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