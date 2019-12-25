Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Десять новых образцов военной техники разрабатывается сегодня для войсковой ПВО Десять новых образцов военной техники разрабатывается сегодня для войсковой ПВО Вооруженных сил РФ , заявил в интервью газете " Красная звезда " начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов.

"В настоящее время в интересах войсковой ПВО по заданию министерства обороны предприятиями военно-промышленного комплекса проводятся десять ОКР (опытно-конструкторских работ – ред.)", - сказал он.

Леонов отметил, что в их числе - разработка перспективного мобильного зенитного артиллерийского комплекса с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики "Деривация-ПВО", предназначенного для борьбы с мини- и микро-беспилотниками. Ожидается, что он придет на смену устаревшей зенитной установке "Шилка".

Кроме того, во втором квартале 2020 года планируется завершить госиспытания мишенного комплекса "Адъютант", на шасси которого размещены мишени, имитирующие все современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.

Еще до принятия на снабжение этот комплекс обеспечил проведение государственных испытаний С-300В4 , облеты ЗРК "Бук-МЗ", а также испытательные боевые стрельбы "Деривации-ПВО".