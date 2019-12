Эд Ширан приостановил карьеру

Эд Ширан - один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. Последовавшие за этим альбомы занимали первые места в британском чарте, а последний, вышедший в 2017 году, также возглавил американский чарт. На данный момент продано более 15,5 миллиона копий альбома, включающего в себя синглы Shape Of You, Castle on the Hill, Perfect.