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Компании при поддержке Корпорации МСП увеличили доходы на 20%
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РИА Новости

Компании при поддержке Корпорации МСП увеличили доходы на 20%

22:13 24.12.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудники офиса
Сотрудники офиса
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса, воспользовавшиеся поддержкой Корпорации МСП, в 2018 году смогли увеличить доходы на 20,1% и численность занятых на 11,5%, говорится в сообщении Корпорации.
Для сравнения, субъекты МСП, не получившие такую поддержку, в прошлом году повысили доходы всего на 1%, а число сотрудников в таких компаниях и вовсе сократилось на 6,2%. Об том свидетельствуют данные анализа, проведенного Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и Федеральной налоговой службой.
Аналогичная динамика наблюдалась в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а также в 2016 году по отношению к 2015 году.
Общее количество компаний МСП, получивших поддержку Корпорации МСП в 2018 году, составило около 710 тысяч, говорится в сообщении.
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