Компании при поддержке Корпорации МСП увеличили доходы на 20%

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса, воспользовавшиеся поддержкой Корпорации МСП, в 2018 году смогли увеличить доходы на 20,1% и численность занятых на 11,5%, говорится в сообщении Корпорации.

Федеральной налоговой службой. Для сравнения, субъекты МСП, не получившие такую поддержку, в прошлом году повысили доходы всего на 1%, а число сотрудников в таких компаниях и вовсе сократилось на 6,2%. Об том свидетельствуют данные анализа, проведенного Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития

Аналогичная динамика наблюдалась в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а также в 2016 году по отношению к 2015 году.