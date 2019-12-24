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"Просто огонь": в Сети оценили видео RT о самых хайповых новостях года
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РИА Новости

"Просто огонь": в Сети оценили видео RT о самых хайповых новостях года

21:56 24.12.2019
731
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи Сети оценили новогоднее видео "RT вас всех [censored]!", в котором телеканал зашифровал самые хайповые новости уходящего года.
"Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии", — говорится в подписи к ролику. Первому отгадавшему телеканал пообещал приз.
Пользователи сети приняли вызов и стали предлагать варианты ответов. Так, многие обратили внимание на сцену с диванными войсками, осуществляющими "вброс" на вентилятор. Некоторым запомнилась "уборщица", олицетворяющая цензуру в Facebook. Другие оценили финальные кадры ролика, разгадав в них "самую хорошую новость" года.
"Самая хорошая новость в конце... когда люди бегут к солнцу по кукурузному полю! Спасибо Дамиру Юсупову и его команде!" — написал DimON TimOFF.
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
16 декабря, 14:10Медиавойны
Симоньян рассказала, как хакеры включили RT в эфир испанского канала
Кому-то видео показалось сложным.
"Код шифра этого клипа не подлежит расшифровке", — говорится в комментарии пользователя Simiral Entertainment.
"Ну я увидел Грету, Трампа и Зеленского. А вот дальше... Видно, не сильно внимательно я новости смотрел", — написал Игорь Трошин.
Несмотря на то, что разгадать зашифрованные в ролике новости смогли не все, многим пользователям Youtube видео понравилось.
"РТ — тролли 80-го уровня. Молодцы", — оценил ilia3075.
"Как всегда, на высоте!" — отметил mr. M.
"Просто огонь", — добавил Дмитрий Докин.
Логотип телеканала RT
12 декабря, 23:23
RT получил "Премию Рунета"
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Телеканал RTРоссия
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