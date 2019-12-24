Россиянин обнаружил послание из 2002 года

Пачка сигарет, найденная во время замены старого пола

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователь "Пикабу" Prostoilogin Пользователь "Пикабу" Prostoilogin поделился неожиданной находкой, сделанной во время ремонта.

Под старыми полами он обнаружил пачку сигарет. Внутри упаковки лежала одна сигарета и призыв "добить" ее. Автор оставил на пачке дату — 2002 год.

© Prostoilogin / Пикабу Пачка сигарет, найденная во время замены старого пола © Prostoilogin / Пикабу Пачка сигарет, найденная во время замены старого пола

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"Казалось бы, только вот 2000-е были... Боже, какой я старый!" — написал NebritiyYojik.