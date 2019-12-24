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2019-12-24T22:12+0300
https://ria.ru/20191224/1562803243.html
Россиянин обнаружил послание из 2002 года
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РИА Новости

Россиянин обнаружил послание из 2002 года

21:13 24.12.2019 (обновлено: 22:12 24.12.2019)
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© Prostoilogin / ПикабуПачка сигарет, найденная во время замены старого пола
Пачка сигарет, найденная во время замены старого пола
© Prostoilogin / Пикабу
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователь "Пикабу" Prostoilogin поделился неожиданной находкой, сделанной во время ремонта.
Под старыми полами он обнаружил пачку сигарет. Внутри упаковки лежала одна сигарета и призыв "добить" ее. Автор оставил на пачке дату — 2002 год.
© Prostoilogin / ПикабуПачка сигарет, найденная во время замены старого пола
Пачка сигарет, найденная во время замены старого пола
© Prostoilogin / Пикабу
Пачка сигарет, найденная во время замены старого пола
Пользователи платформы оценили публикацию — она набрала более 12 тысяч плюсов и несколько сотен комментариев.
"Казалось бы, только вот 2000-е были... Боже, какой я старый!" — написал NebritiyYojik.
"Две тысячи седьмой год был 12 лет назад!" — добавил Ertyu5.
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