ООН призывает руководство КНДР возобновить переговоры с США

ООН, 24 дек — РИА Новости. ООН призывает КНДР возобновить переговоры на рабочем уровне с США , дипломатический диалог - это единственный путь к полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

КНДР дала США время до конца года на выработку "нового решения" по денуклеаризации и предоставление гарантий безопасности, угрожая прекратить переговоры, если ультиматум не будет выполнен. Пхеньян предупредил о возможном "рождественском подарке" в декабре, указав, что у США все меньше времени для переговоров о денуклеаризации.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у генсека ООН послание для КНДР накануне Рождества, Дюжарик заявил: "Наше послание к руководству КНДР: работать во благо мира и стабильности на Корейском полуострове и возобновить переговоры на рабочем уровне с США".

"Дипломатический диалог - это единственный путь к устойчивому миру и полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул он.