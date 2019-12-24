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Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
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РИА Новости

Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде

19:29 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЛебеди в пруду. Архив
Лебеди в пруду. Архив
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 24 дек — РИА Новости. Специалисты калининградской областной станции по борьбе с болезнями животных исключили отравление и птичий грипп у лебедей, погибших в начале декабря на водоемах Калининграда, сообщила на своей официальной странице в Facebook администрация города.
В начале декабря сообщалось о гибели как минимум пяти лебедей на озерах Калининграда. Проверку сообщений СМИ о гибели птиц начала полиция, затем природоохранная прокуратура. У ветврачей были подозрения на отравление, однако для установления точной причины гибели лебедей биоматериалы были отправлены на экспертизу.
"Помните нашумевшую, в том числе и в федеральных СМИ, историю о массовой гибели лебедей? Так вот, нам было важно исключить инфекционные заболевания, типа "птичьего гриппа", поэтому мы отправили тушки животных в ветеринарку. Вот их ответ: одна птица умерла от пневмонии, другая от катарального энтероколита", - говорится в сообщении.
Городская администрация опубликовала скан заключения специалистов областной станции по борьбе с болезнями животных. В письме говорится, что специалисты провели эпизоотическое исследование места, где погибли лебеди - Верхнего пруда. Здесь обитает большое количество лебедей, уток, чаек, голубей.
Согласно данным областной станции по борьбе с болезнями животных, обитающие на Верхнем пруду птицы клинически здоровы, признаков инфекционных заболеваний и случаев массового падежа не выявлено. Специалисты исследовали трупы погибших в начале декабря лебедей, у одного из них при вскрытии выявлен отек легких и пневмония, у другого - энтероколит. При исследовании на грипп птиц был получен отрицательный результат.
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