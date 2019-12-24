Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде

"Помните нашумевшую, в том числе и в федеральных СМИ, историю о массовой гибели лебедей? Так вот, нам было важно исключить инфекционные заболевания, типа "птичьего гриппа", поэтому мы отправили тушки животных в ветеринарку. Вот их ответ: одна птица умерла от пневмонии, другая от катарального энтероколита", - говорится в сообщении.