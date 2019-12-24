Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Экс-Глава Серпуховского района Подмосковья Экс-Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун начал есть, отложив решение о голодовке и ее форме до начала января, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Георгий Иванов.

Иванов, посетивший Шестуна в СИЗО, рассказал, что с 22 декабря заключённый добровольно принимает питательную смесь Фрезубин. С 21 декабря смесь вводилась ему принудительно через зонд, что сопровождалось фиксацией мягкими вязками к кровати, напомнил он.

"На сегодняшний день физическое состояние Шестуна действительно улучшилось, он пьёт воду без ограничений и понемногу ест обычную еду. Решение о продолжении голодовки и ее форме он примет в начале января", - сказал он.

Ранее сообщалось, что объявившего голодовку Шестуна, начинают принудительно кормить, чтобы продержать в нем жизненные силы. В последнем пресс-релизе ФСИН на эту тему от 11 декабря отмечалось, что Шестуна перевели на интенсивную терапию, но принудительное кормление она на тот момент не включала.

В ЕСПЧ также призвали заключенного прекратить голодовку.