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Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
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РИА Новости

Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января

19:08 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Экс-Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун начал есть, отложив решение о голодовке и ее форме до начала января, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Георгий Иванов.
Иванов, посетивший Шестуна в СИЗО, рассказал, что с 22 декабря заключённый добровольно принимает питательную смесь Фрезубин. С 21 декабря смесь вводилась ему принудительно через зонд, что сопровождалось фиксацией мягкими вязками к кровати, напомнил он.
"На сегодняшний день физическое состояние Шестуна действительно улучшилось, он пьёт воду без ограничений и понемногу ест обычную еду. Решение о продолжении голодовки и ее форме он примет в начале января", - сказал он.
Ранее сообщалось, что объявившего голодовку Шестуна, начинают принудительно кормить, чтобы продержать в нем жизненные силы. В последнем пресс-релизе ФСИН на эту тему от 11 декабря отмечалось, что Шестуна перевели на интенсивную терапию, но принудительное кормление она на тот момент не включала.
В ЕСПЧ также призвали заключенного прекратить голодовку.
19 декабря Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шестуна. Экс-Глава Серпуховского района обвиняется в ряде преступлений, предусмотренных статьями "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", "легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере" и "получение взятки в особо крупном размере".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
12 декабря, 22:18
Москалькова заявила, что посетила Шестуна в СИЗО по просьбе его жены
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Александр ШестунГенеральная прокуратура РФСерпуховский районПроисшествия
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