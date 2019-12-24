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Теплоснабжение
2019-12-24T19:01+0300
https://ria.ru/20191224/1562799153.html
Жителям Подмосковья вернули более 62 млн рублей переплат за тепло
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РИА Новости

Жителям Подмосковья вернули более 62 млн рублей переплат за тепло

19:01 24.12.2019
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госжилинспекция Московской области, по предварительным результатам, в 2019 году помогла вернуть жителям Московской области более 62 миллионов рублей переплаты за отопление, говорится в сообщении ведомства.

"В результате перерасчетов платы за отопление жителям Московской области вернули более 62 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что наиболее массовые нарушения происходили при начислении платежей равномерно в течение всего года ("плата по 1/12"), поскольку управляющие компании не проводят ежегодной корректировки платежей по фактическим показаниям общедомового прибора учета либо проводят ее не придерживаясь установленных в правилах предоставления коммунальных услуг формул.
Госжилинспекция также подчеркивает, что эти компании часто учитывают меньшую общую площадь помещений в доме по сравнению с данными техпаспорта, в связи с чем на владельцев учтенных площадей ложится большее бремя платежей.
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Кроме того, сумма перерасчетов за горячее водоснабжение в 2019 году превысила 14 миллионов рублей. Наиболее частое нарушение связано с тем, что удельный расход тепловой энергии в централизованных сетях рассчитывался не по нормативу, который установлен субъектом РФ. Уточняется, что применение любых других показателей не соответствует законодательству.
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ТеплоснабжениеЖКХГосжилинспекцияМосковская областьОбщество
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