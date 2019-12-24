Жителям Подмосковья вернули более 62 млн рублей переплат за тепло

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госжилинспекция Московской области , по предварительным результатам, в 2019 году помогла вернуть жителям Московской области более 62 миллионов рублей переплаты за отопление, говорится в сообщении ведомства.

"В результате перерасчетов платы за отопление жителям Московской области вернули более 62 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что наиболее массовые нарушения происходили при начислении платежей равномерно в течение всего года ("плата по 1/12"), поскольку управляющие компании не проводят ежегодной корректировки платежей по фактическим показаниям общедомового прибора учета либо проводят ее не придерживаясь установленных в правилах предоставления коммунальных услуг формул.

Госжилинспекция также подчеркивает, что эти компании часто учитывают меньшую общую площадь помещений в доме по сравнению с данными техпаспорта, в связи с чем на владельцев учтенных площадей ложится большее бремя платежей.