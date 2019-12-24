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Теплоснабжение
2019-12-24T18:54+0300
https://ria.ru/20191224/1562798435.html
Главгосэкспертиза одобрило первый этап стройки ТЭС "Ударная" в Тамани
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РИА Новости

Главгосэкспертиза одобрило первый этап стройки ТЭС "Ударная" в Тамани

18:54 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Главгосэкспертиза РФ рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства ТЭС "Ударная" на Таманском полуострове и выдала положительное заключение, сообщает ведомство.
"На первом этапе строительства проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен ввод в эксплуатацию двух газотурбинных установок производительностью по 25 МВт со вспомогательными сооружениями", - также говорится в сообщении.
Наряду с двумя газотурбинными агрегатами в рамках первого этапа, по плану, построят и объекты газового хозяйства, а также здание электротехнических устройств и релейного щита, открытую установку трансформаторов и другие необходимые объекты.
Участок строительства ТЭС расположен на территории Киевского сельского поселения в Крымском районе Краснодарского края, в 18 километрах от города Крымска. Основной вид топлива, который собираются использовать для энергоустановок проектируемой теплоэлектростанции, - природный газ. Установленная мощность на первом этапе – 50 МВт.
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В марте 2018 года ООО "Технопромэкспорт" выиграло конкурс на право строительства ТЭС мощностью 465 МВт на Таманском полуострове в Краснодарском крае. ТЭС должна быть запущена к 1 апреля 2021 года. В декабре 2018 года сообщалось, что "Технопромэкспорт" выбрала ЗАО "Трест "Севзапэнергомонтаж" для поставок и монтажа основного оборудования, в том числе газовых турбин, строящейся ТЭС "Ударная" в Тамани.
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ТеплоснабжениеГлавгосэкспертиза РоссииКраснодарский край
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