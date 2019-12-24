Главгосэкспертиза одобрило первый этап стройки ТЭС "Ударная" в Тамани

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Главгосэкспертиза РФ рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства ТЭС "Ударная" на Таманском полуострове и выдала положительное заключение, сообщает ведомство.

"На первом этапе строительства проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен ввод в эксплуатацию двух газотурбинных установок производительностью по 25 МВт со вспомогательными сооружениями", - также говорится в сообщении.

Наряду с двумя газотурбинными агрегатами в рамках первого этапа, по плану, построят и объекты газового хозяйства, а также здание электротехнических устройств и релейного щита, открытую установку трансформаторов и другие необходимые объекты.

Участок строительства ТЭС расположен на территории Киевского сельского поселения в Крымском районе Краснодарского края, в 18 километрах от города Крымска. Основной вид топлива, который собираются использовать для энергоустановок проектируемой теплоэлектростанции, - природный газ. Установленная мощность на первом этапе – 50 МВт.