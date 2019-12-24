В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом

Ранее на расширенной коллегии министерства обороны РФ, ссылаясь на архивные документы, президент РФ Владимир Путин заявил, что Адольф Гитлер предлагал в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.