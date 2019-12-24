В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поддержал президента РФ Владимира Путина, который назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, предлагавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Ранее на расширенной коллегии министерства обороны РФ, ссылаясь на архивные документы, президент РФ Владимир Путин заявил, что Адольф Гитлер предлагал в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
"Полностью поддерживаю Владимира Владимировича... Потомки таких же послов сегодня выкорчевывают могилы красноармейцев, прославляют нацистов, занимаются фальсификацией истории и государственным вандализмом", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Слуцкий заявил, что необходимо не допускать насаждения исторической лжи.
"Мы как наследники победителей обязаны бережно хранить память о борцах с фашизмом и помнить уроки самой кровопролитной войны", - добавил он.