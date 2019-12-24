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Культура
2019-12-24T21:41+0300
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В Сети опубликовали новый трейлер фильма Гая Ричи "Джентльмены"
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РИА Новости

В Сети опубликовали новый трейлер фильма Гая Ричи "Джентльмены"

21:41 24.12.2019
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Кинокомпания STX Entertainment опубликовала на YouTube второй трейлер боевика Гая Ричи "Джентльмены".
Наркобарон хочет оставить преступную деятельность, поэтому решает продать свой бизнес. Покупателями оказываются влиятельные миллиардеры из США.
После выхода двух фэнтези-фильмов "Короля Артура: Легенда меча" (2017 год) и "Алладина" (2019 год) британский режиссер, судя по видео, решил вернуться к привычному стилю: шуткам, перестрелкам и диалогам.
Главные роли в картине исполнили Мэтью Макконахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррел, Мишель Докери и другие.
В российском прокате боевик должен выйти 13 февраля.
Кадр из фильма Джентльмены
2 октября, 23:55Культура
В Сети появился трейлер фильма Гая Ричи "Джентльмены"
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КультураМэтью МакконахиКино и сериалыНовости культурыYouTubeХью Грант
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