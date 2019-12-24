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Матвиенко предложила разработать стратегию развития каждого региона
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РИА Новости

Матвиенко предложила разработать стратегию развития каждого региона

18:26 24.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает разработать стратегию экономического развития по каждому региону с учетом его потенциала.
"Сохраняется большой разрыв в уровне развития регионов, а значит, и в благосостоянии граждан", - сказала спикер во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством палат Федерального собрания.
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Она напомнила, что правительство ранее подготовило стратегию пространственного развития с упором на 20 конгломераций. Вместе с тем, сенатор считает, что "нужно разработать стратегию экономического развития по каждому региону с учетом его потенциала и межрегионального сотрудничества".
Она также отметила, что сенаторы приветствуют практику, по которой вице-премьеры и министры закреплялись за десятью самыми дотационными регионами. "Мы ожидаем, что они покажут мастер-класс по управлению", - сказала законодатель.
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Валентина МатвиенкоВладимир ПутинРоссияПолитика
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