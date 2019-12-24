Матвиенко предложила разработать стратегию развития каждого региона

Она напомнила, что правительство ранее подготовило стратегию пространственного развития с упором на 20 конгломераций. Вместе с тем, сенатор считает, что "нужно разработать стратегию экономического развития по каждому региону с учетом его потенциала и межрегионального сотрудничества".