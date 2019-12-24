В МИД Сирии назвали причину приостановки переговоров с курдами

ДАМАСК, 24 дек - РИА Новости. Последний раунд переговоров сирийских властей с представителями курдских органов самоуправления на северо-востоке Сирии не увенчались успехом из-за изменчивой политики курдов, заявил министр иностранных дел Сирии Последний раунд переговоров сирийских властей с представителями курдских органов самоуправления на северо-востоке Сирии не увенчались успехом из-за изменчивой политики курдов, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT

Муаллем подтвердил сообщения СМИ о том, что глава Бюро национальной безопасности Али Мамлюк недавно посетил город Камышлы и ознакомился с мерами безопасности в регионе и военной подготовкой.

"Однако переговоры с братьями-курдами не достигли требуемого политического аспекта ввиду колебаний в отношениях курдов с американцами: те то говорят, что избавляются от курдов, то говорят, что они не избавляются от них. Поэтому диалог (курдов с Дамаском) приостановлен", - заявил Муаллем.

По его словам, у курдов нет стабильной и методичной политики.

8 декабря проправительственная газета al-Watan сообщила, что делегация из Дамаска представила курдам проект "местного управления", соответствующий ныне действующей конституции от 2012 года.

Президент Сирии Башар Асад заявил в ноябре в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что курдского большинства на севере Сирии нет. По словам сирийского президента, большинство курдов живет в Сирии десятилетиями без проблем, а сепаратистские идеи выдвигаются некоторыми радикальными в политическом смысле группами.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.