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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T18:25+0300
https://ria.ru/20191224/1562796821.html
В МИД Сирии назвали причину приостановки переговоров с курдами
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РИА Новости

В МИД Сирии назвали причину приостановки переговоров с курдами

18:25 24.12.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
ДАМАСК, 24 дек - РИА Новости. Последний раунд переговоров сирийских властей с представителями курдских органов самоуправления на северо-востоке Сирии не увенчались успехом из-за изменчивой политики курдов, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT.
Муаллем подтвердил сообщения СМИ о том, что глава Бюро национальной безопасности Али Мамлюк недавно посетил город Камышлы и ознакомился с мерами безопасности в регионе и военной подготовкой.
"Однако переговоры с братьями-курдами не достигли требуемого политического аспекта ввиду колебаний в отношениях курдов с американцами: те то говорят, что избавляются от курдов, то говорят, что они не избавляются от них. Поэтому диалог (курдов с Дамаском) приостановлен", - заявил Муаллем.
По его словам, у курдов нет стабильной и методичной политики.
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Президент Сирии Башар Асад заявил в ноябре в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что курдского большинства на севере Сирии нет. По словам сирийского президента, большинство курдов живет в Сирии десятилетиями без проблем, а сепаратистские идеи выдвигаются некоторыми радикальными в политическом смысле группами.
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В октябре спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что Россия посредничает в диалоге между курдами и Дамаском, была организована встреча на базе в Хмеймиме.
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Война в СирииВойна в СирииВалид МуаллемМИД СирииСирияВ мире
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