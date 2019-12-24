Средняя ставка кредита малому бизнесу в рамках НГС составила около 9%

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Средний размер процентной ставки по кредитам малому и среднему бизнесу, выданным в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), составил в 2019 году порядка 9% годовых, сообщили в Корпорации МСП, входящей в Национальную гарантийную систему.

Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам и займам, выданным с участием НГС, составила 9,37% годовых, а с учетом кредитов по программе субсидирования процентной ставки Минэкономразвития - 8,85% годовых.

Между тем, отмечается в сообщении, среднерыночная ставка по банковским кредитам, рассчитанная по данным Банка России, составила в текущем году 10,96% годовых. Таким образом, работа Национальной гарантийной системы позволила значительно повысить доступность финансирования малого и среднего предпринимательства.

По данным Корпорации МСП, начиная с 2016 года, объем финансовой поддержки НГС в среднем ежегодно прирастал более чем на 50%, достигнув в 2018 году 362 миллиардов рублей. Между тем, среднегодовой прирост общего объема банковского кредитования субъектов МСП в этот период был менее 10% (в прошлом году этот объем составил 6,62 триллиона рублей).

При этом на протяжении всего времени работы Корпорации МСП процентные ставки по кредитам и займам, выдаваемым при ее поддержке, были в среднем на 2,9% ниже среднерыночных ставок банковского кредитования.

В Корпорации МСП отметили, что тенденция к снижению ставок по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса с участием НГС сохранится и в 2020 году.