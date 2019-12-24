МИД Сирии: участники конституционного комитета не доверяют друг другу

ДАМАСК, 24 дек — РИА Новости. Члены конституционного комитета Сирии не доверяют друг другу, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT.
Муаллем подчеркнул, что считает ошибочным судить о работе комитета по результатам каждого его раунда.
"Это две стороны, между которыми нет доверия и нет его признаков. Поэтому я считаю, что необходимы обсуждения между их членами, чтобы заложить основу для доверия, и начать работу. Этого до сих пор не произошло", — заявил министр.
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил в пятницу, что не видит смысла в проведении очередной встречи малой группы конституционного комитета САР в условиях, когда повестка не согласована.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.