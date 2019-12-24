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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-12-24T17:07+0300
https://ria.ru/20191224/1562790494.html
Власти Венесуэлы ожидают новые атаки на военные объекты, заявил посол
https://cdn23.img.ria.ru/images/155285/38/1552853865_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_3b31f6db5245dd7b324e776df6a1e808.jpg
РИА Новости

Власти Венесуэлы ожидают новые атаки на военные объекты, заявил посол

17:06 24.12.2019 (обновлено: 17:07 24.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти Венесуэлы имеют информацию о том, что на военные объекты в стране могут быть совершены новые атаки, причем "с любой стороны", заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный. В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что наемники, напавшие на воинскую часть, базировались в Перу, и обвинил власти страны в пособничестве преступникам.
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией. 21 февраля 2019
Вчера, 01:02
В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать и выдать террористов, причастных к теракту против воинской части на юге страны.
"Да, мы можем ожидать их (новые атаки - ред.). Мы можем это доказать. Президент Мадуро постоянно работает вместе с нашими вооруженными силами. Он встречается с главнокомандующими, изучает обстановку, способы, как нужно организовать защиту. И у нас всегда есть информация, что могут быть агрессия, атаки с любой стороны", - сообщил Тортоса.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаВ мире
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