Власти Венесуэлы ожидают новые атаки на военные объекты, заявил посол

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный. В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что наемники, напавшие на воинскую часть, базировались в Перу, и обвинил власти страны в пособничестве преступникам.

"Да, мы можем ожидать их (новые атаки - ред.). Мы можем это доказать. Президент Мадуро постоянно работает вместе с нашими вооруженными силами. Он встречается с главнокомандующими, изучает обстановку, способы, как нужно организовать защиту. И у нас всегда есть информация, что могут быть агрессия, атаки с любой стороны", - сообщил Тортоса.