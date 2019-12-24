Власти Венесуэлы ожидают новые атаки на военные объекты, заявил посол

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти Венесуэлы имеют информацию о том, что на военные объекты в стране могут быть совершены новые атаки, причем "с любой стороны", заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный. В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что наемники, напавшие на воинскую часть, базировались в Перу, и обвинил власти страны в пособничестве преступникам.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать и выдать террористов, причастных к теракту против воинской части на юге страны.
"Да, мы можем ожидать их (новые атаки - ред.). Мы можем это доказать. Президент Мадуро постоянно работает вместе с нашими вооруженными силами. Он встречается с главнокомандующими, изучает обстановку, способы, как нужно организовать защиту. И у нас всегда есть информация, что могут быть агрессия, атаки с любой стороны", - сообщил Тортоса.