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Культура
2019-12-24T18:25+0300
https://ria.ru/20191224/1562789390.html
С помощью костей ученые выяснили, как развлекались в древней Ирландии
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РИА Новости

С помощью костей ученые выяснили, как развлекались в древней Ирландии

18:25 24.12.2019
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© Depositphotos / kanumanВид с острова-утес Скеллиг-Майкл в Ирландии
Вид с острова-утес Скеллиг-Майкл в Ирландии
© Depositphotos / kanuman
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. С помощью анализа древних костей свиней, коров, овец и других животных, ученые выяснили, как во времена Железного века проходили праздники в Ирландии, сообщает Daily Mail.
Археолог Ричард Мэджвик из университета Кардиффа и его коллеги исследовали 35 образцов, которые выкопали в районе города Арма (провинция Ольстер, Северная Ирландия), — в древности он назывался Эмайн-Маха.

"Кости, которые были обнаружены в этих местах, — редкость для этого периода. В ранней ирландской литературе мясо этих животных считалось лучшим для пиршеств. Все это говорит о том, что Эмайн-Маха был центром жизни", — рассказал доктор Мэджвик.

Более двух с половиной тысяч лет назад здесь проходили праздники и другие события. На них съезжались жители из отдаленных регионов страны, иногда проезжая по 160 километров.
© Фото : Richard MadgwickЧасть черепа древней свиньи
Часть черепа древней свиньи
© Фото : Richard Madgwick
Часть черепа древней свиньи
"Люди уже тогда были очень мобильными и могли перемещаться на большие расстояния вместе со своим скотом", — подчеркнул ученый.
Помимо пиров, считается, что Эмайн-Маха был центром ритуальных собраний, которые проводил друид, вождь или король.

"Пиры были почти всегда связаны с жертвоприношением и были социальной необходимостью", — объяснил доктор Мэджвик.

Так, на раскопках археологи нашли сооружение круглой формы и череп берберской обезьяны. Как полагают исследователи, экзотического питомца привезли в Ирландию их Испании, Португалии или даже Северной Африки.
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