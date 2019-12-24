С помощью костей ученые выяснили, как развлекались в древней Ирландии

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. С помощью анализа древних костей свиней, коров, овец и других животных, ученые выяснили, как во времена Железного века проходили праздники в Ирландии, . С помощью анализа древних костей свиней, коров, овец и других животных, ученые выяснили, как во времена Железного века проходили праздники в Ирландии, сообщает Daily Mail.

Археолог Ричард Мэджвик из университета Кардиффа и его коллеги исследовали 35 образцов, которые выкопали в районе города Арма (провинция Ольстер, Северная Ирландия), — в древности он назывался Эмайн-Маха.

"Кости, которые были обнаружены в этих местах, — редкость для этого периода. В ранней ирландской литературе мясо этих животных считалось лучшим для пиршеств. Все это говорит о том, что Эмайн-Маха был центром жизни", — рассказал доктор Мэджвик.

Более двух с половиной тысяч лет назад здесь проходили праздники и другие события. На них съезжались жители из отдаленных регионов страны, иногда проезжая по 160 километров.

© Фото : Richard Madgwick Часть черепа древней свиньи © Фото : Richard Madgwick Часть черепа древней свиньи

"Люди уже тогда были очень мобильными и могли перемещаться на большие расстояния вместе со своим скотом", — подчеркнул ученый.

Помимо пиров, считается, что Эмайн-Маха был центром ритуальных собраний, которые проводил друид, вождь или король.

"Пиры были почти всегда связаны с жертвоприношением и были социальной необходимостью", — объяснил доктор Мэджвик.