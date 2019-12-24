"Квадра" может вложить в теплосетевой комплекс Курска 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Квадра" может инвестировать в теплосетевой комплекс Курска 1,5 миллиарда рублей при заключении концессионного соглашения, следует из релиза компании.

Губернатор Курской области Роман Старовойт , глава администрации Курска Виктор Карамышев и гендиректор "Квадры" Семен Сазонов провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили заключение концессионного соглашения.

Сейчас "Квадра" на правах аренды обслуживает 515 километров городских теплосетей, но срок действия договора подходит к завершению. Отмечается, что решением вопроса может стать передача городских теплосетей в концессию "Квадре".

"Энергетики говорят о возможных инвестициях в теплосетевой комплекс Курска порядка 1,5 миллиарда рублей в рамках концессии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по итогам встречи стороны подписали дорожную карту мероприятий по подготовке концессионного соглашения, которое может быть заключено в марте 2020 года.