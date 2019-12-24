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Теплоснабжение
2019-12-24T16:48+0300
https://ria.ru/20191224/1562788883.html
"Квадра" может вложить в теплосетевой комплекс Курска 1,5 млрд рублей
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РИА Новости

"Квадра" может вложить в теплосетевой комплекс Курска 1,5 млрд рублей

16:48 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Квадра" может инвестировать в теплосетевой комплекс Курска 1,5 миллиарда рублей при заключении концессионного соглашения, следует из релиза компании.
Губернатор Курской области Роман Старовойт, глава администрации Курска Виктор Карамышев и гендиректор "Квадры" Семен Сазонов провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили заключение концессионного соглашения.
Сейчас "Квадра" на правах аренды обслуживает 515 километров городских теплосетей, но срок действия договора подходит к завершению. Отмечается, что решением вопроса может стать передача городских теплосетей в концессию "Квадре".
"Энергетики говорят о возможных инвестициях в теплосетевой комплекс Курска порядка 1,5 миллиарда рублей в рамках концессии", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что по итогам встречи стороны подписали дорожную карту мероприятий по подготовке концессионного соглашения, которое может быть заключено в марте 2020 года.
Энергокомпания "Квадра" работает в десяти областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской. В состав "Квадры" входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 332 котельных и тепловых сетей общей протяженностью 5,9 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,93 ГВт, тепловая - 14,69 тысячи Гкал/ч.
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ТеплоснабжениеРоман СтаровойтКурск
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