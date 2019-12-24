Шесть новых ФАПов появятся в Московской области в начале 2020 года

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Московской области построили шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Они уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию и начнут работу в начале 2020 года. Об этом сообщил телеканал В Московской области построили шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Они уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию и начнут работу в начале 2020 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Фельдшерско-акушерские пункты построили в следующих городских округах: Егорьевск (деревня Челохово), Волоколамский (деревня Красная Гора), Талдомский (село Квашенки), Шатура (село Власово), Ступино (село Хонятино), Клин (поселок Туркмен).

Каждый ФАП оборудован всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи. Все оборудование современное и отвечает всем необходимым требованиям.

В текущем году предусмотрен ввод в эксплуатацию еще 25 ФАПов. Все они построены в рамках государственной программы „Строительство объектов социальной инфраструктуры“, 14 из них возводятся в рамках национального проекта „Здравоохранение“ с привлечением средств федерального бюджета.