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Теплоснабжение
2019-12-24T17:10+0300
https://ria.ru/20191224/1562788371.html
Минэнерго РФ в декабре получило 4 заявки на переход на "альткотельную"
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РИА Новости

Минэнерго РФ в декабре получило 4 заявки на переход на "альткотельную"

17:05 24.12.2019 (обновлено: 17:10 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство энергетики РФ сообщает, что в декабре получило от муниципалитетов и компаний заявки о переходе Прокопьевска в Кемеровской области, а также Новокуйбышевска, Тольятти и Самары к ценовой зоне теплоснабжения, или на ценообразование по методу "альтернативной котельной".
"Минэнерго России в декабре получило совместно обращение от администрации города Прокопьевска и ООО "Теплоэнергоремонт", а также совместные обращения от администраций Новокуйбышевска, Тольятти и Самары и ПАО "Т Плюс" об отнесении указанных городов к ценовой зоне теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Минэнерго уточняет, что в случае отнесения Прокопьевска к ценовой зоне теплоснабжения "Теплоэнергоремонт" направит на модернизацию тепловой инфраструктуры города 1,8 миллиарда рублей, а "Т Плюс" планирует направить на модернизацию в Новокуйбышевске 4,5 миллиардов рублей, в Тольятти – 23,7 миллиарда, в Самаре – 29,9 миллиарда рублей.
Министерство также поясняет, что следующим этапом станет рассмотрение подготовленных муниципалитетами и энергокомпаниями пакетов документов, согласование проектов с Минстроем и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Далее Минэнерго внесет проекты решений о переходе города на метод "альтернативной котельной" на рассмотрение в правительство РФ.
Вид на Самару
Вчера, 19:41Теплоснабжение
Минэнерго получило заявку на перевод Самары на "альткотельную"
"Альткотельная" - новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой, определяющейся стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной). На новую модель уже перешли Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.
В этой схеме долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсМинистерство энергетики РФ
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