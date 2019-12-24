Минэнерго РФ в декабре получило 4 заявки на переход на "альткотельную"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство энергетики РФ сообщает, что в декабре получило от муниципалитетов и компаний заявки о переходе Прокопьевска в Кемеровской области, а также Новокуйбышевска, Тольятти и Самары к ценовой зоне теплоснабжения, или на ценообразование по методу "альтернативной котельной".

"Минэнерго России в декабре получило совместно обращение от администрации города Прокопьевска и ООО "Теплоэнергоремонт", а также совместные обращения от администраций Новокуйбышевска, Тольятти и Самары и ПАО " Т Плюс " об отнесении указанных городов к ценовой зоне теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Минэнерго уточняет, что в случае отнесения Прокопьевска к ценовой зоне теплоснабжения "Теплоэнергоремонт" направит на модернизацию тепловой инфраструктуры города 1,8 миллиарда рублей, а "Т Плюс" планирует направить на модернизацию в Новокуйбышевске 4,5 миллиардов рублей, в Тольятти – 23,7 миллиарда, в Самаре – 29,9 миллиарда рублей.

Министерство также поясняет, что следующим этапом станет рассмотрение подготовленных муниципалитетами и энергокомпаниями пакетов документов, согласование проектов с Минстроем и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Далее Минэнерго внесет проекты решений о переходе города на метод "альтернативной котельной" на рассмотрение в правительство РФ.

"Альткотельная" - новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой, определяющейся стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной). На новую модель уже перешли Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.