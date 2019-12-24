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Союзное государство
2019-12-24T16:39+0300
https://ria.ru/20191224/1562787737.html
Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию

16:39 24.12.2019
10935
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки" и повышая цены.
"Результат сегодня: минус 9 миллиардов долларов дефицит товарооборота, то есть мы у вас (Белоруссия у РФ - ред.) покупаем на 9 миллиардов долларов больше, чем продаем. Это (дефицит в торговле – ред.) - причина американо-китайского конфликта, вот у них торговые войны… С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос: что мы от этого получили? Что мы получили, что вы каждый раз, каждый год нас начинаете прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены?" — заявил Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
По данным белорусского президента, суммарный дефицит торговли товарами с Россией с 2000 по 2019 годы превысил 120 миллиардов долларов. Как отметил Лукашенко, за этот период сократилась также доля Белоруссии в российском импорте.
"Я задаю риторический вопрос: "Что же это за союз (Союзное государство – ред.), когда у нас становится по всем позициям все хуже и хуже", — добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Как заявил в пятницу, по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Лукашенко ранее неоднократно обвинял Россию в осложнении российско-белорусских отношений, в частности, он заявлял о якобы нарушении Россией договоров в экономической сфере. В Кремле это называли некорректным, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.
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168141265
Обсудить 16
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вообще совести не стало, все креветки у них забираем подчистую, и яблоки с форелью и сёмгой... ещё и виноваты, что у них урожайность упала и возник дефицит в торговле... Крым признай сначала и Осетию с Абхазией, а потом начинай жаловаться.
24 декабря, 16:45
Василий П.
4940004
Про фактически халявные нефть-газ, а так же беспроцентные займы Лукаш предпочёл забыть? Да от Белоруссии одни убытки - достаточно вспомнить волну контрафакта оттуда. Батька, как всегда, хочет получить всё, не давая ничего - где поддержка на международной арене, где признание Крыма? Сидит и отмалчивается, а как дело до ништяков, так первый в очереди.
24 декабря, 17:06
Northern F0x
3501002
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