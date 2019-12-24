Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи

"Результат сегодня: минус 9 миллиардов долларов дефицит товарооборота, то есть мы у вас (Белоруссия у РФ - ред.) покупаем на 9 миллиардов долларов больше, чем продаем. Это (дефицит в торговле – ред.) - причина американо-китайского конфликта, вот у них торговые войны… С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос: что мы от этого получили? Что мы получили, что вы каждый раз, каждый год нас начинаете прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены?" — заявил Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы"

По данным белорусского президента, суммарный дефицит торговли товарами с Россией с 2000 по 2019 годы превысил 120 миллиардов долларов. Как отметил Лукашенко, за этот период сократилась также доля Белоруссии в российском импорте.

"Я задаю риторический вопрос: "Что же это за союз (Союзное государство – ред.), когда у нас становится по всем позициям все хуже и хуже", — добавил Лукашенко.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Как заявил в пятницу, по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.