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В Калининграде вынесли приговор двум сторонникам "Джебхат ан-Нусры"*
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РИА Новости

В Калининграде вынесли приговор двум сторонникам "Джебхат ан-Нусры"*

16:29 24.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 24 дек — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к шести и 12 годам лишения свободы двоих сторонников запрещенной в России террористической организации, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
Следствие и суд установили, что в 2016 году 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, поддерживающий участников международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, склонил своего 19-летнего соотечественника к выезду в Сирию и присоединению к этой организации. В марте 2016 года молодой человек на деньги одного из осужденных приехал в Сирию и вступил в "Джамаат Таухид ва Джихад"* - структурное подразделение "Джебхат ан-Нусры"*.
В мае 2018 года обоих фигурантов задержали сотрудники регионального управления ФСБ, им предъявили обвинения, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что находясь в следственном изоляторе, 29-летний мужчина, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, уничтожить доказательства и свидетелей, которые могли подтвердить его причастность к совершению преступлений, а также желая отомстить оперативнику УФСБ России по Калининградской области, разработал план убийства их общеопасным способом.
Он предложил одному из подследственных, находящихся в следственном изоляторе, после освобождения привести в действие взрывное устройство в парикмахерской, где работали двое свидетелей, давших против него показания, а также убить участвовавшего в его задержании сотрудника регионального управления ФСБ, подорвав его автомобиль. Реализовать умысел мужчине не удалось, поскольку потенциальный соучастник преступления сообщил о его намерении в правоохранительные органы.
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"Сегодня вторым Западным окружным военным судом обоим подсудимым оглашен обвинительный приговор: 34-летнему мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. 29-летнему подсудимому назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщила представитель ведомства.
Один из обвиняемых признан виновным в финансировании терроризма. Второй — в подстрекательстве к участию в деятельности террористической организации, пособничестве в финансировании терроризма, приискании соучастников убийства двух и более лиц, лиц в связи с выполнением общественного долга, совершенного общеопасным способом, а также приискании соучастников посягательства на жизнь военнослужащего из мести.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Следственный комитет РФФСБ РФРоссияКалининградПроисшествия
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