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РИА Наука
2019-12-24T16:25+0300
https://ria.ru/20191224/1562785113.html
Триста миллионов лет назад атмосфера Земли была полна железной пылью
https://cdn23.img.ria.ru/images/156278/25/1562782526_0:95:720:500_1036x0_80_0_0_97064d0f495193e3ac012c2e034ab55e.jpg
РИА Новости

Триста миллионов лет назад атмосфера Земли была полна железной пылью

16:23 24.12.2019 (обновлено: 16:25 24.12.2019)
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© Фото : University of OklahomaОбразцы карбонатных пород с ископаемыми колониями цианобактерий, использовавшиеся в данном исследовании
Образцы карбонатных пород с ископаемыми колониями цианобактерий, использовавшиеся в данном исследовании
© Фото : University of Oklahoma
Образцы карбонатных пород с ископаемыми колониями цианобактерий, использовавшиеся в данном исследовании
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ученые изучили состав атмосферной пыли возрастом 300 миллионов лет и выяснили, что она была богата железом, так необходимым фотосинтезирующим водорослям, производящим кислород. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology.
В наше время атмосферная пыль переносится на огромные расстояния и содержит большое количество питательных веществ, необходимых для роста растений. Например, тонкие песчинки, поднятые в воздух пыльными бурями в Сахаре, долетают до Южной Америки, где удобряют почву тропических лесов Амазонки и питают микроэлементами фотосинтезирующие водоросли Атлантического океана.
Американские ученые решили выяснить, какую роль играла атмосферная пыль в жизни планеты на рубеже каменноугольного и пермского периодов, когда активно развивались морские экосистемы, а в атмосфере накапливался кислород.
Нужно было найти морские осадочные породы этого возраста, отложение которых происходило на мелководье, но вдали от речных стоков — чтобы быть уверенными, что мелкие чужеродные частицы в этих породах — именно атмосферная пыль, а не тонкая взвесь, принесенная с континента реками.
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После того, как ученые растворили породообразующие минералы в кислоте, у них осталась нерастворимая фракция — мелкие частицы кварца и глины, представляющая собой древнюю пыль.
Проанализировав ее количество, ученые пришли к выводу, что атмосфера 300 миллионов лет назад была значительно более пыльная, чем сегодня, а геохимический анализ выявил в составе пыли высокореактивное железо, доступное для усвоения биологическими организмами. Речь идет о таких соединениях, как дитионит, ацетат и оксалат железа.
По оценкам ученых, древняя пыль содержала вдвое больше биодоступного железа, чем современная пыль, оседающая на тропические леса Амазонки. Такое количество важного для организмов микроэлемента привело к массовому всплеску развития цианобактерий — морских фотосинтезирующих водорослей и, как следствие, — к изменению состава атмосферы, что отразилось на климате и эволюции жизни на планете.
"Расцвет первичных производителей, таких как растения и водоросли, привел к более активному улавливанию углерода, что может объяснить снижение содержания углекислого газа в атмосфере около 300 миллионов лет назад", — приводятся в пресс-релизе Оклахомского университета слова первого автора статьи Мехрдада Сардара Абади (Mehrdad Sardar Abadi).
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Ранее экспериментально было доказано, что добавление биодоступного железа в современные изолированные морские экосистемы приводило к бурному цветению фитопланктона.
"Если что-то подобное происходило в глобальном масштабе, это означает, что эффект "удобрения" пылью выразился в снижении содержания углекислого газа в атмосфере и был важной частью углеродного цикла в этот период истории Земли", — отметила руководитель исследования Джерилин Сореган (Gerilyn Soreghan), директор Школы наук о Земле при Оклахомском университете.
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