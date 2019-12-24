В Москве спустя 40 лет пересмотрят приговор православной диссидентке

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд в Москве 25 декабря рассмотрит вопрос о посмертной реабилитации православной диссидентки Татьяны Щипковой, осужденной в 1980 году, рассказал РИА Новости ее сын и официальный представитель в суде Второй кассационный суд в Москве 25 декабря рассмотрит вопрос о посмертной реабилитации православной диссидентки Татьяны Щипковой, осужденной в 1980 году, рассказал РИА Новости ее сын и официальный представитель в суде Александр Щипков

"Суд рассмотрит представление Генеральной прокуратуры РФ об отмене приговора 1980 года... и о признании за ней права на реабилитацию", - сказал он.

В России регулярно пересматриваются дела политзаключенных, осужденных в советское время, большая часть пересматриваемых приговоров относится к 1930-м годам, реабилитируют именно по политическим делам. Щипкова же была осуждена по общеуголовной статье "хулиганство", поэтому этот случай очень редкий.

Александр Щипков считает, что настоящей причиной репрессий в отношении его матери была ее вера и религиозные убеждения. Она рассказывала своим студентам на уроках латыни об античной культуре и христианстве, читала им Евангелие. В начале 1970-х годов она вошла в один из кружков православных интеллигентов, где изучали богословие и религиозную философию. На одном из заседаний и случился инцидент.

"В кассационном представлении Генеральной прокуратуры РФ по делу Щипковой Т.Н. отмечается, что дружинники проникли на семинар для проверки паспортного режима, при этом они были в гражданской одежде без красных повязок, также дружинник, который пытался отнять блокнот (у Щипковой – ред.), не представлялся и документы не предъявлял. По мнению Генеральной прокуратуры РФ, дружинник превысил свои полномочия и не имел права отнимать блокнот…" - отметил Щипков.

Женщина якобы ударила дружинника по лицу, что и стало поводом для уголовного преследования. В итоге Ленинский суд Москвы осудил ее по статье 206 УК РСФСР "Хулиганство". При этом к Щипковой была применена вторая, сама тяжелая часть этой статьи – "злостное хулиганство", что позволило увеличить срок заключения до 3 лет. Она провела три года в исправительно-трудовой колонии общего режима под Уссурийском в Приморском крае.