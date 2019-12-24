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Религия и мировоззрение
2019-12-24T16:16+0300
https://ria.ru/20191224/1562784208.html
В Москве спустя 40 лет пересмотрят приговор православной диссидентке
https://cdn24.img.ria.ru/images/105111/91/1051119128_0:0:2816:1584_1036x0_80_0_0_67fd8205edf1c1a04fddebb3bd6ecbf4.jpg
РИА Новости

В Москве спустя 40 лет пересмотрят приговор православной диссидентке

16:16 24.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд в Москве 25 декабря рассмотрит вопрос о посмертной реабилитации православной диссидентки Татьяны Щипковой, осужденной в 1980 году, рассказал РИА Новости ее сын и официальный представитель в суде Александр Щипков.
"Суд рассмотрит представление Генеральной прокуратуры РФ об отмене приговора 1980 года... и о признании за ней права на реабилитацию", - сказал он.
Александр Зубович
20 декабря 2018, 08:00
Не то время, не то место. Как опер трижды отсидел за чужое преступление
В России регулярно пересматриваются дела политзаключенных, осужденных в советское время, большая часть пересматриваемых приговоров относится к 1930-м годам, реабилитируют именно по политическим делам. Щипкова же была осуждена по общеуголовной статье "хулиганство", поэтому этот случай очень редкий.
Александр Щипков считает, что настоящей причиной репрессий в отношении его матери была ее вера и религиозные убеждения. Она рассказывала своим студентам на уроках латыни об античной культуре и христианстве, читала им Евангелие. В начале 1970-х годов она вошла в один из кружков православных интеллигентов, где изучали богословие и религиозную философию. На одном из заседаний и случился инцидент.
"В кассационном представлении Генеральной прокуратуры РФ по делу Щипковой Т.Н. отмечается, что дружинники проникли на семинар для проверки паспортного режима, при этом они были в гражданской одежде без красных повязок, также дружинник, который пытался отнять блокнот (у Щипковой – ред.), не представлялся и документы не предъявлял. По мнению Генеральной прокуратуры РФ, дружинник превысил свои полномочия и не имел права отнимать блокнот…" - отметил Щипков.
Женщина якобы ударила дружинника по лицу, что и стало поводом для уголовного преследования. В итоге Ленинский суд Москвы осудил ее по статье 206 УК РСФСР "Хулиганство". При этом к Щипковой была применена вторая, сама тяжелая часть этой статьи – "злостное хулиганство", что позволило увеличить срок заключения до 3 лет. Она провела три года в исправительно-трудовой колонии общего режима под Уссурийском в Приморском крае.
Щипкова умерла в Москве в 2009 году.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЩипковРоссиярелигияПроисшествия
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