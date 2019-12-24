СК проверит сообщение о травле девочки школьниками в Уфе

"Следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУСК РФ организована проверка по сообщению в СМИ о применении в отношении ученицы 4-го класса физического и эмоционального насилия со стороны старшеклассников в одной из уфимских школ",- говорится в сообщении башкирского следкома.