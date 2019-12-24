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СК проверит сообщение о травле девочки школьниками в Уфе
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РИА Новости

СК проверит сообщение о травле девочки школьниками в Уфе

16:00 24.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
УФА, 24 дек – РИА Новости. Следственные органы Башкирии организовали проверку информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин на своей странице в Facebook опубликовал заявление жительницы Уфы, которая пишет, что от травли школьников пострадала ее дочь – ученица школы №45. Женщина сообщила, что учащиеся старших классов избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству, запугивали девочку. Детский омбудсмен региона Милана Скоробогатова сообщала РИА Новости, что специалисты проверят сообщение.
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"Следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУСК РФ организована проверка по сообщению в СМИ о применении в отношении ученицы 4-го класса физического и эмоционального насилия со стороны старшеклассников в одной из уфимских школ",- говорится в сообщении башкирского следкома.
Ведомство поясняет, что следователям предстоит опросить родителей ребенка, учащихся и педагогический состав школы, установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует следственное ведомство.
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Следственный комитет РФУфаПроисшествия
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