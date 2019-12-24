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Пресс-конференция посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля
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РИА Новости

Пресс-конференция посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля

15:50 24.12.2019 (обновлено: 15:53 24.12.2019)
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27 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиза НОФАЛЯ на тему: "Ситуация в Палестине и вокруг нее: итоги года".
В ходе мероприятия будет сделан ретроспективный обзор событий в стране и дан анализ попыток решить проблему палестино-израильского противостояния, ключевую для Ближнего Востока, на различных уровнях – как региональными силами, так и мировым сообществом.

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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