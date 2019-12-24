Пресс-конференция посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля

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27 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиза НОФАЛЯ на тему: "Ситуация в Палестине и вокруг нее: итоги года".