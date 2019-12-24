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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-24T15:51+0300
https://ria.ru/20191224/1562780568.html
В Твери будет запущен бесплатный новогодний автобус
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РИА Новости

В Твери будет запущен бесплатный новогодний автобус

15:51 24.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиНовогодний автобус в Твери
Новогодний автобус в Твери
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 24 дек – РИА Новости. Тверичанам продемонстрировали новый автобус, который со среды в течение новогодних праздничных дней будет курсировать в городе по трем маршрутам, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
С 25 декабря по 2 января на одном из маршрутов пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

"Автобус взят для тестирования новой транспортной модель пассажирских перевозок, которая будет введена в Твери и Калининском районе с февраля следующего года", - отметили в пресс-службе.

В новом транспорте предусмотрена безналичная оплата, а также сделан специальный пандус для маломобильных граждан.
В рамках новой транспортной модели на территории Твери и Калининского района будут функционировать 85 маршрутов: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. 49 из них не изменились, в 36 маршрутов внесены изменения. В том числе введены 5 новых и 3 – сезонных.
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По словам губернатора области Игоря Рудени, при создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, региональные власти учли пожелания жителей - сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиНовогодний автобус в Твери
Новогодний автобус в Твери
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Новогодний автобус в Твери
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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