Белоруссию волнует, кто будет управлять Россией, заявил Лукашенко

Лукашенко считает, что Россия ни в коем случае не хотела бы потерять Белоруссию. "Я Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ред.) грубо сказал: знаете, я вас понимаю, потерять Беларусь - это хуже, чем потерять кусок где-то России", - заметил белорусский лидер.

Вместе с тем он считает, что в нынешних условиях это "вообще нереально и невозможно". "Даже не стройте таких планов и не пишите об этом и в виртуальном мире, не рассуждайте. Россия никогда не будет воевать с Беларусью, как некоторые думают. Особенно на Западе меня пугают: после Украины - вы", - сказал белорусский лидер.