Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-12-24T17:47+0300
https://ria.ru/20191224/1562780486.html
Белоруссию волнует, кто будет управлять Россией, заявил Лукашенко
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_0:59:3077:1790_1036x0_80_0_0_94fbb17339282282e74a90c751f4c9a6.jpg
РИА Новости

Белоруссию волнует, кто будет управлять Россией, заявил Лукашенко

15:50 24.12.2019 (обновлено: 17:47 24.12.2019)
780
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Белоруссию волнует, кто будет руководить Россией после 2024 года, поскольку Минск и Москва близки "без всяких планов интеграции", заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Вся конспирология у вас сейчас в России строится на том, останется президент после 2024 года или нет… Как бы мы тут ни говорили, Беларусь и Россия настолько близки друг другу без всяких планов интеграции, что нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно, наверное, как и Россию волнует, что будет дальше с Беларусью, особенно после Лукашенко", - заявил белорусский лидер в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
16:27Союзное государство
Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии
Лукашенко считает, что Россия ни в коем случае не хотела бы потерять Белоруссию. "Я Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ред.) грубо сказал: знаете, я вас понимаю, потерять Беларусь - это хуже, чем потерять кусок где-то России", - заметил белорусский лидер.
Вместе с тем он считает, что в нынешних условиях это "вообще нереально и невозможно". "Даже не стройте таких планов и не пишите об этом и в виртуальном мире, не рассуждайте. Россия никогда не будет воевать с Беларусью, как некоторые думают. Особенно на Западе меня пугают: после Украины - вы", - сказал белорусский лидер.
При этом он пояснил, что в белорусско-российских отношениях нет "революционной" ситуации.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:48
Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию
22300110
Обсудить 3
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: вопрос объединения Белоруссии и России должны решать народы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России продавать газ за рубли
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию
Разведение сил в Донбассе
В ЛНР заявили, что проведут верификацию отказавшихся от обмена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал выполнить "дорожные карты" с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Путин: ВС должны учитывать позицию соседей, которые сносят памятники
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал акции протеста против интеграции с Россией
«Свинья антисемитская»: Путин о поддержавшем Гитлера посла Польши
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
В ДНР заявили, что Киев меняет списки на обмен пленными
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Лента новостейМолния