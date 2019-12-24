Белоруссию волнует, кто будет управлять Россией, заявил Лукашенко

МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Белоруссию волнует, кто будет руководить Россией после 2024 года, поскольку Минск и Москва близки "без всяких планов интеграции", заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Вся конспирология у вас сейчас в России строится на том, останется президент после 2024 года или нет… Как бы мы тут ни говорили, Беларусь и Россия настолько близки друг другу без всяких планов интеграции, что нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно, наверное, как и Россию волнует, что будет дальше с Беларусью, особенно после Лукашенко", - заявил белорусский лидер в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Лукашенко считает, что Россия ни в коем случае не хотела бы потерять Белоруссию. "Я Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ред.) грубо сказал: знаете, я вас понимаю, потерять Беларусь - это хуже, чем потерять кусок где-то России", - заметил белорусский лидер.
Вместе с тем он считает, что в нынешних условиях это "вообще нереально и невозможно". "Даже не стройте таких планов и не пишите об этом и в виртуальном мире, не рассуждайте. Россия никогда не будет воевать с Беларусью, как некоторые думают. Особенно на Западе меня пугают: после Украины - вы", - сказал белорусский лидер.
При этом он пояснил, что в белорусско-российских отношениях нет "революционной" ситуации.