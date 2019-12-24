Кузнецова: семья до сих пор не забрала девочку, живущую в больнице

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Девочка, которая пять лет живет в Перинатальной медицинском центре, до сих пор находится там, родственники ее не забрали, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В начале декабря на сайте "Медузы" был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. Органы опеки попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки и подали иск об ограничении родительских прав.
Ранее пресс-служба ГК "Мать и дитя" сообщила, что здоровью девочки ничего не угрожает.
"Сейчас мы знаем, что ребенок до сих пор в больнице. До сих пор не пришли ни бабушка, ни мама, ни папа, ни дедушка - никто из родственников", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она напомнила, что предварительно на 14 января назначен суд об ограничении в правах родителей девочки. Кузнецова также отметила, что суд назначит экспертизы в отношении родителей.