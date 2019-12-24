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Китай, Япония и Южная Корея выступили за реформирование ВТО
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РИА Новости

Китай, Япония и Южная Корея выступили за реформирование ВТО

15:47 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО
Штаб-квартира ВТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО. Архивное фото
ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китай, Япония и Южная Корея выступают за необходимость проведения реформ в ВТО и улучшения работы организации, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров трех стран.
Трехсторонний саммит с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялся во вторник в китайском городе Чэнду в провинции Сычуань.
Совместное фотографирование глав делегаций совета министров стран G20. 23 ноября 2019
23 ноября, 11:12
Главы МИД G20 подчеркнули необходимость реформы ВТО
"С учетом уровня развития друг друга мы будем координировать наши стратегии развития, чтобы поднять на новый уровень наше сотрудничество. В связи с этим три страны будут стремиться к созданию открытой, честной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды и оставлять свои рынки свободными. Мы подтверждаем нашу поддержку в необходимости реформ ВТО и улучшению ее функционирования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.
Стороны также обязались придерживаться духа свободной торговли и мультилатерализма, работать сообща над выполнением существующих международных правил, а также укрепить трехстороннее сотрудничество в рамках G20.
Кроме того, Япония, Китай и Южная Корея договорились форсировать переговоры по трехстороннему соглашению о зоне свободной торговли.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
30 октября, 02:07
ВТО находится в очень плачевном состоянии, считает Орешкин
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Мун Чжэ ИнСиндзо АбэЛи КэцянВсемирная торговая организацияЮжная КореяКитайЯпонияЭкономика
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