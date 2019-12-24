Китай, Япония и Южная Корея выступили за реформирование ВТО

"С учетом уровня развития друг друга мы будем координировать наши стратегии развития, чтобы поднять на новый уровень наше сотрудничество. В связи с этим три страны будут стремиться к созданию открытой, честной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды и оставлять свои рынки свободными. Мы подтверждаем нашу поддержку в необходимости реформ ВТО и улучшению ее функционирования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.