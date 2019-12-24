Китай, Япония и Южная Корея выступили за реформирование ВТО

ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китай, Япония и Южная Корея выступают за необходимость проведения реформ в ВТО и улучшения работы организации, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров трех стран.
Трехсторонний саммит с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялся во вторник в китайском городе Чэнду в провинции Сычуань.
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"С учетом уровня развития друг друга мы будем координировать наши стратегии развития, чтобы поднять на новый уровень наше сотрудничество. В связи с этим три страны будут стремиться к созданию открытой, честной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды и оставлять свои рынки свободными. Мы подтверждаем нашу поддержку в необходимости реформ ВТО и улучшению ее функционирования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.
Стороны также обязались придерживаться духа свободной торговли и мультилатерализма, работать сообща над выполнением существующих международных правил, а также укрепить трехстороннее сотрудничество в рамках G20.
Кроме того, Япония, Китай и Южная Корея договорились форсировать переговоры по трехстороннему соглашению о зоне свободной торговли.
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