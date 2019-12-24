Глава фонда "Талант и успех" проверила нижегородский центр "Вега"

Центр развития способностей и талантов у детей и молодежи был создан в рамках национального проекта "Образование" в 2019 году. Нижегородская область стала одним из 16 пилотных регионов, где был создан подобный центр.

"Никитин и Шмелева осмотрели лаборатории регионального центра "Вега" на базе Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области. В ходе посещения лаборатории цифровых измерений глава региона предложил участнику творческого объединения "Проектная экология" Владиславу Кудрявцеву провести мониторинг состояния воды Волги в районе Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул губернатор, на создание центра было выделено почти 220 миллионов рублей. "За этот год мы выполнили все целевые показатели. В рамках деятельности регионального центра было организовано обучение сотрудников в сочинском "Сириусе" и разработаны программы дополнительного образования. Проведено 12 профильных тематических смен, в которых приняли участие более 5200 детей. Это победители и призеры областных, всероссийских и международных мероприятий. Производится закупка оборудования по трем направлениям: наука, искусство и спорт", - рассказал Никитин.

Он отметил, что в базовых учреждениях создаются лаборатории, например, по астрономии, физике, химии, робототехнике, 3D-моделированию, ИТ. "Есть даже такие направления, как аэродинамические исследования", - добавил Никитин.

"С первых программ "Сириуса" мы наблюдаем детей, которые подготовлены нижегородскими педагогами. Присутствие примерно равное по всем трем направлениям: спорт, наука и искусство. И, конечно, мы с удовольствием следим за успехами наших выпускников. Нижегородская область стала одной из первых, в которой заявили программу развития регионального центра, встраивая ее в широкий план социально-экономического развития", - сказала Шмелева.