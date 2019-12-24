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Нижегородская область
2019-12-24T15:38+0300
https://ria.ru/20191224/1562779573.html
Глава фонда "Талант и успех" проверила нижегородский центр "Вега"
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РИА Новости

Глава фонда "Талант и успех" проверила нижегородский центр "Вега"

15:38 24.12.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРуководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева
Руководитель Фонда Талант и успех Елена Шмелева
© РИА Новости / Артур Лебедев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева проверили работу регионального центра "Вега" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Центр развития способностей и талантов у детей и молодежи был создан в рамках национального проекта "Образование" в 2019 году. Нижегородская область стала одним из 16 пилотных регионов, где был создан подобный центр.
"Никитин и Шмелева осмотрели лаборатории регионального центра "Вега" на базе Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области. В ходе посещения лаборатории цифровых измерений глава региона предложил участнику творческого объединения "Проектная экология" Владиславу Кудрявцеву провести мониторинг состояния воды Волги в районе Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул губернатор, на создание центра было выделено почти 220 миллионов рублей. "За этот год мы выполнили все целевые показатели. В рамках деятельности регионального центра было организовано обучение сотрудников в сочинском "Сириусе" и разработаны программы дополнительного образования. Проведено 12 профильных тематических смен, в которых приняли участие более 5200 детей. Это победители и призеры областных, всероссийских и международных мероприятий. Производится закупка оборудования по трем направлениям: наука, искусство и спорт", - рассказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Он отметил, что в базовых учреждениях создаются лаборатории, например, по астрономии, физике, химии, робототехнике, 3D-моделированию, ИТ. "Есть даже такие направления, как аэродинамические исследования", - добавил Никитин.
"С первых программ "Сириуса" мы наблюдаем детей, которые подготовлены нижегородскими педагогами. Присутствие примерно равное по всем трем направлениям: спорт, наука и искусство. И, конечно, мы с удовольствием следим за успехами наших выпускников. Нижегородская область стала одной из первых, в которой заявили программу развития регионального центра, встраивая ее в широкий план социально-экономического развития", - сказала Шмелева.

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Нижегородская областьФонд "Талант и успех"Елена ШмелеваГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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