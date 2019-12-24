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2019-12-24T19:41+0300
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В МЧС разъяснили правила курения на балконах
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РИА Новости

В МЧС разъяснили правила курения на балконах

15:27 24.12.2019 (обновлено: 19:41 24.12.2019)
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© Фото : предоставлено МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на лоджии жилого дома
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на лоджии жилого дома
© Фото : предоставлено МЧС России
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах, но нужно соблюдать меры безопасности, заявил на пресс-конференции в РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Сам процесс курения на балконе — он не противоправен. Но когда вы швырнете свой окурок, и он попадет другому на балкон и там произойдет пожар, сгорят вещи, чужое имущество на сумму 250 тысяч и более (рублей), или кто-то получит тяжелый вред здоровью, или, не дай бог, кто-то погибнет, вы юридически будете отвечать в соответствии с действующим законом", — сказал Еникеев.
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Он добавил, что на балконах можно курить, соблюдая правила безопасности, в частности, имея пепельницу с водой под рукой.
С октября вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, запрещающие, в частности, использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.
В МЧС уточнили, что "постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих".
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79440319
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Ринат ЕникеевМЧС РФРоссияОбщество
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