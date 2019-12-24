В МЧС разъяснили правила курения на балконах

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на лоджии жилого дома

© Фото : предоставлено МЧС России Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на лоджии жилого дома

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах, но нужно соблюдать меры безопасности, заявил на пресс-конференции в РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работыРинат Еникеев. Новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах, но нужно соблюдать меры безопасности, заявил на пресс-конференции в РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России

"Сам процесс курения на балконе — он не противоправен. Но когда вы швырнете свой окурок, и он попадет другому на балкон и там произойдет пожар, сгорят вещи, чужое имущество на сумму 250 тысяч и более (рублей), или кто-то получит тяжелый вред здоровью, или, не дай бог, кто-то погибнет, вы юридически будете отвечать в соответствии с действующим законом", — сказал Еникеев.

Он добавил, что на балконах можно курить, соблюдая правила безопасности, в частности, имея пепельницу с водой под рукой.

С октября вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, запрещающие, в частности, использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.