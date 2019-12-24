Путин призвал развивать вооруженные силы за счет интеллекта

"За счет чего мы можем, должны и будем идти впереди? Я дословно тогда (на одной из коллегий - ред.) сказал: за счет мозгов, за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на основных, главных направлениях, который обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства. Я вас прошу именно таким образом строить работу и в наступающем 2020 году", - сказал он на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ.