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Путин призвал развивать вооруженные силы за счет интеллекта
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РИА Новости

Путин призвал развивать вооруженные силы за счет интеллекта

15:15 24.12.2019 (обновлено: 15:39 24.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия должна и может идти вперед в развитии вооруженных сил за счет интеллекта и концентрации усилий на главных направлениях, заявил президент России Владимир Путин.
"За счет чего мы можем, должны и будем идти впереди? Я дословно тогда (на одной из коллегий - ред.) сказал: за счет мозгов, за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на основных, главных направлениях, который обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства. Я вас прошу именно таким образом строить работу и в наступающем 2020 году", - сказал он на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
15:18
Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии
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