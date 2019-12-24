В МЧС заявили о готовности к аномальным морозам

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Техника и личный состав Техника и личный состав МЧС РФ готовы к работе в аномально низких температурах этой зимой, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"За чертой Урала уже минусовые температуры, даже аномальные. В Приморском крае, по-моему, уже до минус 40 градусов. Мы знаем, мы к этому готовы", - сказал Еникеев.

Еникеев пояснил, что в условиях аномально низких температур система РСЧС переходит на работу в особом режиме, готовится резервная техника, увеличивается численность дежурных караулов.