В МЧС заявили о готовности к аномальным морозам

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Техника и личный состав МЧС РФ готовы к работе в аномально низких температурах этой зимой, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"За чертой Урала уже минусовые температуры, даже аномальные. В Приморском крае, по-моему, уже до минус 40 градусов. Мы знаем, мы к этому готовы", - сказал Еникеев.
Еникеев пояснил, что в условиях аномально низких температур система РСЧС переходит на работу в особом режиме, готовится резервная техника, увеличивается численность дежурных караулов.
По его словам, при аномально минусовых температурах число пожаров и погибших в ЧС возрастает почти в 2 раза. Чаще всего возгорания возникают при включении дополнительных обогревательных приборов, тогда возрастает нагрузка на электропроводку. Такие перегрузки могут приводить к пожарам, отметил Еникеев.