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Боевые возможности ВС за год выросли на 14%, заявил Шойгу
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РИА Новости

Боевые возможности ВС за год выросли на 14%, заявил Шойгу

15:05 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Боевые возможности Вооруженных сил РФ по итогам этого года выросли на 14%, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Все задачи, определенные на 2019 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечены повышение боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Выявленные проблемные вопросы и пути их решения учтены в плане деятельности Минобороны на 2019–2025 годы", - сказал он, не уточняя, какие именно проблемы имеются в виду.
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Сергей ШойгуМоскваРоссияБезопасность
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