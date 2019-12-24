Боевые возможности ВС за год выросли на 14%, заявил Шойгу

"Все задачи, определенные на 2019 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечены повышение боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Выявленные проблемные вопросы и пути их решения учтены в плане деятельности Минобороны на 2019–2025 годы", - сказал он, не уточняя, какие именно проблемы имеются в виду.