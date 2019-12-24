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В МИД России надеются, что США и Талибан подпишут соглашение в январе
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РИА Новости

В МИД России надеются, что США и Талибан подпишут соглашение в январе

15:01 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции. 12 ноября 2018
Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции. 12 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Москва рассчитывает, что соглашение между движением Талибан и США будет подписано в начале следующего года, скорее всего, в январе в столице Катара, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы надеемся, что оно будет подписано в начале следующего года, во второй декаде января. (на церемонию - ред.) будут приглашены более 20 представителей от разных стран, в том числе Россия. Мы поедем", — сказал Кабулов.

По его словам, в Москве рассчитывают, что подписание соглашения даст старт межафганскому переговорному процессу. Высокопоставленный дипломат отметил, что подписание соглашения, скорее всего, пройдёт в Дохе.
США и талибы вели переговоры несколько месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.
Переговоры возобновились в ноябре. Телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники, что США намерены в ближайшее время объявить о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана. Вывод войск будет постепенным и растянется на несколько месяцев.
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Залмай ХалилзадДональд ТрампЗамир КабуловМИД РФАфганистанДохаТалибанСШАБезопасностьВ мире
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