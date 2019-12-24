В МИД России надеются, что США и Талибан подпишут соглашение в январе

"Мы надеемся, что оно будет подписано в начале следующего года, во второй декаде января. (на церемонию - ред.) будут приглашены более 20 представителей от разных стран, в том числе Россия. Мы поедем", — сказал Кабулов.

По его словам, в Москве рассчитывают, что подписание соглашения даст старт межафганскому переговорному процессу. Высокопоставленный дипломат отметил, что подписание соглашения, скорее всего, пройдёт в Дохе.

США и талибы вели переговоры несколько месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.