Путин: Россия должна обеспечить сдерживание агрессии против себя

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия должна обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против себя и своих союзников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Среди вопросов государственного, общенационального значения ключевое, определяющее место, безусловно, занимают задачи обеспечения обороноспособности России. Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надежная, гарантированная защита нашей родины от любых потенциальных военных угроз", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников", - добавил глава государства.