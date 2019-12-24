Путин: Россия должна обеспечить сдерживание агрессии против себя

"Среди вопросов государственного, общенационального значения ключевое, определяющее место, безусловно, занимают задачи обеспечения обороноспособности России. Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надежная, гарантированная защита нашей родины от любых потенциальных военных угроз", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.