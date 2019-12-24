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Путин: Россия должна обеспечить сдерживание агрессии против себя
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РИА Новости

Путин: Россия должна обеспечить сдерживание агрессии против себя

14:55 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия должна обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против себя и своих союзников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Среди вопросов государственного, общенационального значения ключевое, определяющее место, безусловно, занимают задачи обеспечения обороноспособности России. Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надежная, гарантированная защита нашей родины от любых потенциальных военных угроз", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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"Будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников", - добавил глава государства.
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Владимир ПутинРоссияБезопасность
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