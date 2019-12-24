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Новое оружие России
2019-12-24T14:52+0300
https://ria.ru/20191224/1562776377.html
АПЛ "Князь Владимир" успешно завершила испытания
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РИА Новости

АПЛ "Князь Владимир" успешно завершила испытания

14:52 24.12.2019
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Испытания головного атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир" успешно завершены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.
"Успешно завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир", - сказал он.
В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.
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29 ноября, 03:13Новое оружие России
Источник: две АПЛ "Борей-А" заложат в день 75-летия Победы
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Новое оружие РоссииКнязь ВладимирАлександр НевскийСергей ШойгуМоскваРоссияБезопасность
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