АПЛ "Князь Владимир" успешно завершила испытания

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Испытания головного атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир" успешно завершены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.
"Успешно завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир", - сказал он.
В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.