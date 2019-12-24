На конкурс "Лидеры России" поступило более 21 тысячи соцпроектов

"Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более тысячи проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания "Сердце Лидера" больше 21 тысячи. Особо приятно, что многие ребята, которые начали реализовывать проекты в прошлом году, их не бросают после завершения конкурса. Это дорогого стоит", - цитирует Кириенко пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".