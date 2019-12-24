На конкурс "Лидеры России" поступило более 21 тысячи соцпроектов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 21 тысячи проектов поступило в этом году в рамках социального задания "Сердце лидера" на конкурс управленцев "Лидеры России", сообщил на заседании наблюдательного совета один из наставников конкурса, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации. Третий сезон конкурса стартовал 4 октября. В этом году конкурс дополнился тремя профессиональными направлениями: наука, здравоохранение, финансы и технологии. Финалисты конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей, а победители - возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
"Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более тысячи проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания "Сердце Лидера" больше 21 тысячи. Особо приятно, что многие ребята, которые начали реализовывать проекты в прошлом году, их не бросают после завершения конкурса. Это дорогого стоит", - цитирует Кириенко пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".
Он напомнил, что социальное задание "Сердце Лидера" впервые было добавлено в структуру конкурса в прошлом году. По его словам, "было достаточно много дискуссий", поскольку это задание не укладывается в общепринятое представление об управленческих навыках. Вместе с тем Кириенко подчеркнул, что "нет такого теста, который может проверить наличие души, сердца".
"Для госслужбы – это просто обязательное условие. Если сердца нет, никакие управленческие качества не помогут", - отметил он.