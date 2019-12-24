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Россия выходит на новый уровень военного сотрудничества, заявил Путин
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РИА Новости

Россия выходит на новый уровень военного сотрудничества, заявил Путин

14:41 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
"Россия, благодаря качественно возросшим возможностям вооруженных сил, уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества", - заявил российский лидер.
Он отметил, в частности, что с аэродромов в Южной Африке были выполнены полеты Ту-160 над западной частью Индийского океана; вместе с китайскими коллегами впервые проведено боевое патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей.
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