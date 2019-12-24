Россия выходит на новый уровень военного сотрудничества, заявил Путин

Он отметил, в частности, что с аэродромов в Южной Африке были выполнены полеты Ту-160 над западной частью Индийского океана; вместе с китайскими коллегами впервые проведено боевое патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей.