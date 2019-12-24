Россия выходит на новый уровень военного сотрудничества, заявил Путин

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
"Россия, благодаря качественно возросшим возможностям вооруженных сил, уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества", - заявил российский лидер.
Он отметил, в частности, что с аэродромов в Южной Африке были выполнены полеты Ту-160 над западной частью Индийского океана; вместе с китайскими коллегами впервые проведено боевое патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей.